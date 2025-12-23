"المجلس السني" يفشل مجدداً باختيار رئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أخفق المجلس السياسي الوطني، الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات الأخيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في اختيار مرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد مساء اليوم اجتماعاً في مقرّ رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، وسط بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، للتباحث بشأن اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد حواراتٍ معمّقة، وطرح عددٍ من الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل حسم اختيار رئيس مجلس النواب، حيث جرى الاتفاق على دراسة هذه الآليات ومناقشتها خلال الأيام المقبلة، واتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع القادم.

ومساء أمس الأول الأحد، فشل المجلس السياسي الوطني باختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعاً في مقر رئيس تحالف حسم الوطني، ثابت العباسي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس.

وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز فقد ركز الاجتماع على "بحث الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها، وفي هذا السياق، وبغية استكمال الحوارات والمناقشات داخل المجلس السياسي الوطني، قرر المجتمعون مواصلة النقاشات خلال اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد المجتمعون "التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب، التي دعا إليها رئيس الجمهورية في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحسم ملف اختيار رئيس المجلس ونائبيه".

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في 29 كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها.

ويشهد المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، حراكاً سياسياً متسارعاً للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.