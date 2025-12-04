المجلس السني يحدد موعد إعلان مرشحه لرئاسة البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

حدد المجلس "السياسي الوطني"، الجامع للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية لعام 2025، موعد إعلان مرشحه لمنصب رئيس البرلمان في الدورة السادسة.

ولم يتوصل قادة المجلس، خلال اجتماع عقدوه مساء اليوم في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى اتفاق بشان اختيار احد المرشحين 6 لمنصب رئيس البرلمان القادم، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز.

وبحسب المصدر، فإن موضوع حسم مرشح المجلس السياسي لرئاسة البرلمان تأجل إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية عل النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قادة المجلس السياسي الوطني، اتفاقهم على إعداد ورقة لرؤية المجلس بشأن منهج إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الورقة تضمن وضع أسس واضحة للعمل الحكومي والسياسي.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.