المجلس السني يجتمع اليوم لحسم مرشح رئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

قرر المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعه الخاص بحسم تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، مساء الأحد، بعد أن تم تأجيله الخميس الماضي.

وقال عضو تحالف السيادة، صلاح الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، ان المجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السنية، "سيعقد اليوم الأحد، اجتماعاً مهماً، بهدف حسم ملف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب"، مؤكداً أن "هذا الاستحقاق يشكل أولوية في المرحلة الحالية من العمل السياسي، لما له من أهمية في استكمال الاستحقاقات الدستورية".

وبيّن الكبيسي، أن "الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس، قد جرى تأجيله لأسباب فنية وتنظيمية بحتة، ولا يمت بأي صلة إلى وجود خلافات سياسية أو تباينات في وجهات النظر بين القوى السنية".

وأضاف أن "القوى السياسية السنية ما زالت ملتزمة بالحوار والتفاهم المشترك، وتسعى إلى التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بدعم واسع، ويكون قادراً على إدارة المرحلة المقبلة بروح وطنية ومسؤولية عالية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والأجواء العامة إيجابية"، مؤكداً وجود "حرص مشترك على إنهاء هذا الملف بعيداً عن أي ضغوط أو تجاذبات إعلامية".

وختم الكبيسي قوله ان "القوى السنية ماضية في مسار التفاهم والتنسيق، وأن ما يشاع عن خلافات سياسية لا يعكس حقيقة المباحثات الجارية، ولا يوجد أي اتفاق مسبق على أي مرشح وهناك أكثر من مرشح للمنصب ويبقى الاتفاق هو من سيحسم الاسم الأقرب".

ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق، وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.