المجر تطالب بمساهمة شركاتها بمشروع طريق التنمية الستراتيجي في العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية المجر لدى العراق أتيلا تار.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين العراق وجمهورية المجر.

وأضاف البيان أن السوداني رحب بطلب السفير المجري لمشاركة الشركات المجرية بمشروع طريق التنمية الستراتيجي؛ لما تتمتع به من سمعة وخبرة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.