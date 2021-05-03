المثنى.. 82 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز / اكد مصدر مطلع بمكتب مفوضية انتخابات المثنى، يوم الاثنين، أن أعداد المرشحين المتقدمين للانتخابات النيابية المقبلة في المحافظة وصل إلى 82 مرشحا.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أعداد المتقدمين للترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ حتى الآن 82 مرشحا توزع بين 63 رجلا، و19 امرأة، للمنافسة على 7 مقاعد نيابية مخصصة للمحافظة"، مبينا أن "هذه القائمة غير نهائية كونها لم تكتسب المصادقة عليها من قبل مكتب المفوضية العليا في بغداد".

وأضاف، أن "أعداد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة كانت تتراوح بين الـ100 والـ 150 مرشحا، ومقارنة بما يتوقع إن يحصل في الانتخابات المقبلة فإن نسبة الترشيح في المحافظة انخفضت 15% عن السنوات الماضية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت أمس الأحد، تقدم 3500 مرشح لخوض الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

ويتنافس 3500 مرشح على شغل 329 مقعدا في البرلمان العراقي، كما ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

يشار إلى أن الانتخابات المقبلة (المبكرة) هي أحد أبرز المطالب التي فرضها الحراك الشعبي في العراق، باحتجاجات واسعة في البلاد منذ تشرين الأول 2019.