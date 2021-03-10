المثنى.. الحراك الشعبي يحدد موقفه من نقل موظفين لخارج المحافظة بسبب نشاطهم الاحتجاجي

شفق نيوز/ أعلن "الحراك شعبي المستقل" في المثنى، يوم الأربعاء، موقفه من نقل عدد من الموظفين إلى خارج المحافظة، بسبب نشاطهم في الاحتجاجات.

وأكد عضو الحراك، أيهم النعيمي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحراك الشعبي في المثنى، لن يسمح بنقل أي موظف حكومي بسبب نشاطه التظاهري، إلى خارج المحافظة، وسيكون له موقف صارم بهذا الشأن".

وأضاف النعيمي، أن "وفدا يمثل الحراك زار اليوم دائرة صحة المثنى، والتقى بالمدير العام فيها لبحث أسباب نقل أحد الموظفين إلى محافظة كركوك"، لافتا إلى أن"مدير عام الصحة، نفى علمه بهكذا إجراء ووعد بمتابعة الموضوع مع وزارة الصحة".

وأشار، إلى أن "الحراك الشعبي سيتابع عن كثب عملية نقل الموظفين من عدمه إلى خارج المحافظة وستكون له آراءً شديدة في هذا الصدد".

والخميس الماضي، تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدينة السماوة، أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه، بسبب الفساد واستمرار الأوضاع المتردية في المدينة.

وشدد المتظاهرون، على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين في عموم العراق، وطالبوا بوقف حملات الاعتقال والتهديد التي تطاول الناشطين.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع، منذ تشرين الأول ٢٠١٩، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم وعود الحكومة بتحسين الأوضاع.