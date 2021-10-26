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المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات يبحثون التصعيد ونوايا لاقتحام الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2021-10-26T09:26:16+0000
المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات يبحثون التصعيد ونوايا لاقتحام الخضراء

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع لتنسيقية المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء الرافضين لنتائج الانتخابات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان تنسيقيات التظاهرات أمام بوابة الخضراء، الرافضة لنتائج الانتخابات المبكرة، تعقد اجتماعا مهما الآن لبحث عملية تصعيد الاحتجاجات بعد انتهاء مهلة الـ(72) ساعة.

وأضاف المصدر؛ أن هناك نية لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء والاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

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