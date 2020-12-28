أزمة إمدادات الغاز تتفاقم بين العراق وإيران.. وطهران ترد ببيان

شفق نيوز/ ردت شركة الغاز الوطنية الايرانية، يوم الاثنين، على تصريحات وزارة الكهرباء بشأن الديون المترتبة بذمتها للجانب الإيراني، وأسباب قطع إمدادات الغاز.

وقالت الشركة الإيرانية في بيان، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء العراقية مدينة لايران بمبلغ 5 مليارات دولار، مقابل استيراد الغاز الايراني، و3 مليارات دولار من اجمالي هذه الاصول، باتت مجمدة لدى مصرف TBI العراقي، ولا يمكن التوصل اليها حاليا".

وأضافت أن "ما يزيد على ملياري دولار من هذه الديون باتت مستحقة، ووزارة الكهرباء العراقية لم تقم بتسديدها"، مشيرة الى انها وجهت "انذارات متكررة للجانب العراقي بشأن الاتفاقات المبرمة سابقا، قبل انخفاض حجم تصدير الغاز الى العراق".

وتابعت الشركة "مضافا الى ذلك، فإن الجانب العراقي وفقا للاتفاق الثنائي، مدين الى شركة الغاز الايرانية بأكثر من مليار دولار ايضا، وذلك كغرامات تأخيرية في تسديد الديون المنصوصة عليها ضمن الاتفاق".

ولفتت الشركة الايرانية الى ان "الانذارات المتكررة لاقت وللاسف عدم الاهتمام من الجانب العراقي، لذلك تم خفض حجم توريد الغاز الى هذا البلد"، معلنة في الوقت نفسه التزامها بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين.

ويأتي بيان شركة الغاز الايرانية ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية الاخيرة حول اسباب انخفاض حجم توريد الغاز الايراني الى هذا البلد.

وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، قد صرح بأن خفض إيران لواردات الغاز تسبب بفقدان العراق 7 آلاف ميجاوات من الكهرباء مما أثر بشكل كبير على ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.

وأشار إلى أن إيران خفض واردات الغاز بسبب الديون المتراكمة على العراق والبالغة 2.6 مليار دولار عن شراء الغاز.

وأضاف موسى أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان سيصل إلى العراق يوم غد الثلاثاء لمناقشة واردات الغاز والديون المترتبة على العراق.