المتحدث باسم الإطار التنسيقي: الثلث الضامن "يضمن" استمرار التفاهمات ويعالج الانسداد

شفق نيوز / أعلن الإطار التنسيقي، يوم السبت، عدد المقاطعين لجلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، النائب أحمد الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النواب المقاطعين للجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلغ 126 نائباً".

وأضاف الأسدي، أن "الحوارات مستمرة وأن الغاية من (الثلث الضامن) جاءت لضمان استمرار التفاهمات ومعالجة الانسداد في العملية السياسية"، مؤكداً أن "الحوارات مستمرة، وهناك اجتماعات مهمة ستعقد مع الكتل السياسية".

وكان مجلس النواب العراقي، قد رفع جلسته الاعتيادي التي عقدت بوقت سابق من يوم السبت، إلى الاثنين المقبل، وذلك بعد فشله في اتمام النصاب الخاص بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، جلسة اعتيادية بحضور 202 نائب، وشهدت التصويت على أعضاء اللجنة المالية النيابية فقط.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك يوم السبت، تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.