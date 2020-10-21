المتحدث باسم الكاظمي يحدد الجهة المتهمة بارتكاب مجزرة بلد

شفق نيوز/ اتهم اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، تنظيم داعش الإرهابي بالوقوف وراء "مجزرة بلد"، مشيراً إلى وجود شهادات من أهالي الضحايا والمواطنين.

وكان مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري قد اقتادوا 12 شخصا من ناحية الفرحاتية بقضاء بلد، يوم السبت، وبعد ساعة تم العثور على جثث 8 منهم فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.

وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "من الواضح وقوف داعش وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإحداث فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين"، مشيرا إلى أن "فريق التحقيق يجمع المعلومات وهناك شهادات لأصحاب العزاء والمواطنين".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "الكاظمي أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش"، لافتا إلى أن "زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين رسالة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبها الحفاظ على أرواح المواطنين".

وكان المتحدث باسم "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي أفاد يوم الثلاثاء (20 تشرين الاول 2020) بأن زعيم العصائب قيس الخزعلي أمر بالتعاون مع الجهات الأمنية في مجزرة قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، نافياً صحة الاتهامات بضلوع مقاتلي العصائب في المجزرة.



