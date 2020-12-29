المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

شفق نيوز/ دعا صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى أبعاد بغداد عن "الرعب"، نتيجة اطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.

وقال العبيدي في مؤتمر صحفي في محافظة النجف، إن الحديث عن التحالفات الإنتخاباتية أمر ما يزال بعيداً، لكنه قال إن بقاء عمل المحافظات من دون رقيب من الممكن ان يكون باباً من ابواب الفساد.

وتطرق للأزمة المالية في البلاد، حيث رأى أن الموازنة العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، مبيناً أن هناك دولاً مستفيدة من وضع العراق الحالي.

من جانبه قال المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر حيدر الجابري خلال المؤتمر إن التصعيدات في المنطقة تضر بالعراقيين، كما يجب منع الانفلات الامني الذي يسعى إليه العديد من الجهات.

ودعا الجابري الى دمج انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.