العبودي: الزيدي لن يترشح للانتخابات المقبلة واستكمال الكابينة يسبق زيارته لواشنطن في تموز

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حيدر العبودي، يوم الأحد، أن النصف الأول من الشهر سيشهد استكمال الكابينة الوزارية، وذلك قبيل زيارة رئيس الحكومة لواشنطن.

وقال العبودي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "النصف الاول من شهر تموز المقبل، سيشهد استكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف أن "الكابينة سيتم استكمالها قبيل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف تموز المقبل"، مبينا أن "الزيارة ستناقش ملف الاقتصاد".

وأكد أن "من أولويات الحكومة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق رؤية حكومية والمنهاج الوزاري"، مضيفا أن "الزيدي قرر عدم الترشيح في الانتخابات المقبلة، وعدم تشكيل حزب سياسي والمشاركة في الانتخابات".

وكشف مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، عن أبرز الملفات التي سيحملها رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي سيزور العاصمة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن المقرر أن يجري سلسلة مباحثات تتناول عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

ووفقاً للمصدر، فإنه في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، وآليات سحب القوات الأمريكية بعد انتهاء المدد المحددة لوجودها في العراق، إلى جانب بحث مستقبل التعاون الأمني بين البلدين.

وأشار إلى أن "الجانب الاقتصادي سيحظى بحيز مهم من المباحثات، ولا سيما ما يتعلق بمقترح تأسيس صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة يُموَّل من إيرادات النفط العراقي المصدر إلى السوق الأميركية، على أن يُخصص لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وتعزيز قطاع الطاقة الكهربائية ومعالجة الأزمات والتحديات المرتبطة به".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أعلن في وقت سابق، عن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.