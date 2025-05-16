المتحدث باسم الحكومة: العراق لم يطلب الحضور لاجتماعات ترامب بالسعودية

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، المعلومات التي تتحدث حول طلب العراق الحضور في اجتماعات رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب على هامش زيارته المملكة العربية السعودية.

وقال العوادي في مقابلة مع قناة "RT" الفضائية الناطقة باللغة العربية، "تربطنا علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، ونسعى لأن نصل في العلاقات معها إلى مرحلة الشراكة والتعاون الكامل".

وفي تعليقه على جولة ترامب الاقليمية ومنها زيارته الرياض قال المتحدث باسم الحكومة، إنها "أمر مهم جدا لمستقبل المنطقة والشعوب العربية".

وحول الشائعات التي تتحدث عن طلب العراق حضور اجتماعات ترامب في السعودية، أكد العوادي أن العراق لم يطلب الحضور لتلك الاجتماعات، ولم يُطلب منه الحضور ايضا.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة إقليمية استمرت اربعة ايام استاهلها يوم الثلاثاء الماضي الى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه التقى خلالها الرئيس السوري احمد الشرع، ليتوجه بعدها إلى الإمارات وقطر.