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المتحدث باسم الحكومة: العراق استعاد دوره الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-31T14:49:11+0000
المتحدث باسم الحكومة: العراق استعاد دوره الإقليمي

شفق نيوز/ اعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم الثلاثاء، بأن العراق استعاد دوره الإقليمي من خلال نجاح جهوده الدبلوماسية.

وكان العراق قد احتضن السبت الماضي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور زعماء ومسؤولي 9 دول مجاورة وإقليمية وكذلك فرنسا.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "العراق نجح بتتويج جهوده الدبلوماسية واستعادة دوره الإقليمي".

وبشأن المشاريع المتلكئة في العراق، قال ناظم، "وجدنا مشاريع متلكئة مضت عليها عشرات السنين، والحكومة اتخذت خطوات جريئة بشأنها".

وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات جريئة في مكافحة الفساد، وباتت انجازاتها معروفة لدى الجميع". 

وبخصوص الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قال ناظم إن "الحكومة سهلت عمل مفوضية الانتخابات لكي تكون على استعداد لإنجاز عملية الاقتراع في موعدها المحدد"، لافتا الى أن "حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات سيحسم الإصلاح السياسي". 

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شجع على تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إنجاز الأعمال الحكومية".

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