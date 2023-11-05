المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف أهداف جولة السوداني الإقليمية

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، عن اهداف جولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والمقرر أن يبدأها يوم غد الاثنين بزيارة طهران.

وقال العوادي، لوكالة شفق نيوز، ان "هدف الجولة الإقليمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هو التفاهم المشترك لإيقاف العدوان على غزة ووقف توسعة الحرب واحتوائها وعدم انتشارها، وتنشيط طروحات الهدنة العاجلة".

وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى دعم جهود تقديم وارسال المساعدات الانسانية العاجلة للمدنيين في غزة، وتهيئة أرضية لتفاهمات تدفع باتجاه دفع المنظمات الاممية والدولية بتفعيل التزاماتها الدولية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية انه "أما بالنسبة لجدول زيارة العواصم الخليجية، فسيكون متحرك وفقا لسرعة ترتيب المواعيد لذلك لا يمكن أن نذكر اسم دولة محدد لأنه ربما يقدم عليه اسم دولة أخرى".

وأمس السبت، أبلغ مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز؛ أن السوداني يجري يوم غد الاثنين جولة إقليمية يبدأها في طهران وعواصم خليجية لمناقشة تطورات الأحداث في غزة

وشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، على أن الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة إنطلاقاً من مصلحة أبناء الشعب، في تلميح على ما يبدو إلى المواقف وردود الأفعال غير الرسمية الداخلية التي تصدر إزاء الحرب القائمة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة.