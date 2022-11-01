المبرقع يعيد النظر بقرارات درجال "الظالمة" ويلغي أوامر وزارية سابقة.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، عن تشكيل وزيرها الجديد احمد المبرقع لجنة مركزية لإعادة النظر بقرارات الوزير السابق عدنان درجال التي وصفتها بـ"المجحفة والظالمة".

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ستكون برئاسة وكيل الوزارة عبد الرحمن اللويزي وعضوية مستشار الوزارة حسن الحسناوي ومدير عام الادارية والمالية شاكر الجبوري".

واوضح ان "تشكيل اللجنة جاء بعد جملة من الشكاوى التي رفعت للوزير الجديد والتي تطالب بإلغاء عديد من القرارات التي اتخذها درجال خلال وقت حكومة تصريف الأعمال ومن بينها القرارات الادارية وما خلفته لموظفي الوزارة من ظلم واجحاف"، بحسب وصف البيان.

وفي السياق، أظهر أمر وزاري موقع من قبل وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إلغاء الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بمنح الصلاحيات للوكلاء والمديرين العامين.

وأول أمس الأحد، تعهد المبرقع، بإنجاز المشاريع المتبقية في الوزارة من عهد الوزير السابق عدنان درجال، فضلاً عن بطولة خليجي 25، وذلك خلال تسلمه المهمة من الوزير السابق عدنان درجال.

وأكد المبرقع، أن العديد من المشاريع والأهداف ستنجز على أكمل وجه بجميع المجالات ومنها بطولة خليجي 25 التي تتطلع الجماهير إلى نجاحها في البصرة.