المباشرة بتنفيذ احد اكبر المشاريع السياحية في مركز بغداد.. صور

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل حديقة بارك السعدون وسط بغداد بمساحة 55 ألف م2 وتحويلها لمركز جذب ترفيهي وسياحي كبير بتصاميم مميزة.

وذكر بيان للامانة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية مركز الرصافة ودائرة المتنزهات والتشجير باشرت أعمال تأهيل حديقة بارك السعدون بعد انجاز تنفيذ تصاميم مميزة للموقع".

واضاف ان "التصاميم التي تم اعدادها للموقع يتم تنفيذها على وفق احدث الانظمة العالمية لتحويله لمركز ترفيهي وسياحي مهم وسط بغداد واعادة احياء المنطقة بعد اهمال لسنوات عديدة ".

واشار الى ان "مشروع بارك السعدون سيضاهي العمل فيه مشروع تطوير حديقة الامة وسيتضمن فعاليات متنوعة تتضمن المسطحات الخضراء عبر زراعة شتلات واشجار جديدة وتنفيذ نافورات راقصة ونصب انارة حديثة وغيرها من الأعمال التي ستكون محط ترحيب وإعجاب للمواطنين ".

وبين ان " هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اكد على الارتقاء بواقع العاصمة بغداد وتنفيذ مشاريع خدمية وحيوية فيها وزيادة المسطحات الخضراء والاماكن الترفيهية والسياحية العامة خدمةً للمواطنين ".