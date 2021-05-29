المانيا تؤكد نهجها الداعم للعراق في مواجهة "التحديات الراهنة"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، سعي حكومته لأن يكون العراق عامل جذب لعمل الشركات الالمانية، فيما أشار السفير الالماني لدى بغداد إلى نهج حكومة بلاده الداعم لمواجهة "التحديات الراهنة".

وقال الكاظمي في بيان صدر عقب إستقباله، اليوم، السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة إنتهاء مهام عمله، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العراق يتطلع الى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الإتحادية وباقي دول الإتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والالماني، كما أثنى على جهود السفير خلال مدّة عمله في العراق.

ورحب الكاظمي باستمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، وبالأخص عمل الشركات الألمانية والإستثمار في العراق، مؤكداً سعي الحكومة الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاسثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن.

من جانبه نقل السفير دييل، وفق البيان، تطلّع الحكومة الألمانية الى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة، وجدد نهج حكومته الداعم للعراق في مواجه التحديات الراهنة وأهمها الاصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب.