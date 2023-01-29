المانيا تعلن تشكيل لجنة "نادرة" لتنفيذ برنامج العمل مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت ألمانيا، يوم الأحد عن تشكيل لجنة "نادرة الحصول" لتنفيذ برنامج العمل مع العراق، في وقت أعرب المستشار الألماني عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين.

وقال إعلام الحكومة العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقى، اليوم، رسالة خطية من مستشار ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، سلّمها له السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر.

وعبرشولتس في مضمون رسالته، عن شكره للّقاء المثمر الذي جمعه بالسوداني في 13 كانون الثاني 2023، وأعرب عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشكر للمستشار الاتحادي الألماني على رسالته، وأكد جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا.

وأشار السوداني، وفق البيان، ألى تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.

من جانبه كشف السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، عن تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني، مؤكداً أن تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول، وذلك تعبيراً عن اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية.

ووصل السوداني إلى ألمانيا، في 12 من شهر كانون الثاني الجاري، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية استمرت ثلاثة ايام، أجرى خلالها مباحثات مع المستشار الألماني اولاف شولتس، ووقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الالمانية للطاقة لتطوير قطاع الكهرباء في العراق .