"المالية": مشكلة تأخير تمويل الرواتب تتعلق بالمحافظات كافة ولا تقتصر على كوردستان

شفق نيوز/ اكدت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، يوم الثلاثاء، أن مشكلة تأخير تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام تتعلق بجميع المحافظات العراقية ولا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب بسبب نقص السيولة المالية.

وذكرت الدليمي في تصريح للصحفيين اليوم من قضاء "مخمور" في نينوى، أن "مشكلة الرواتب تتعلق بكل المحافظات العراقية، ولا تقتصر على اقليم كوردستان فقط، لأن هناك مشكلة بتوفير السيولة المالية".

وأضافت أن "موضوع الرواتب مهم ربما قد تتأخر قليلاً"، مردفة بالقول "اليوم انطلقت جزء من مرتبات بعض الوزارات في اقليم كوردستان، وخلال اقل من اسبوع سيتم تمويل رواتب كل المحافظات الاتحادية ومن ضمنها الإقليم".

وتوقعت الدليمي، انتهاء مشكلة تأخير تمويل الرواتب الشهر المقبل، و سيتسلم الموظفون مستحقاتهم في موعدها الشهر المقبل بما فيهم اقليم كوردستان.