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المالية: لا صحة لإعادة الموازنة إلى الحكومة.. وهذا موعد التصويت

Category: سیاسة

Date: 2021-02-19T14:31:12+0000
المالية: لا صحة لإعادة الموازنة إلى الحكومة.. وهذا موعد التصويت

شفق نيوز/ نفى مصدر في اللجنة المالية البرلمانية، يوم الجمعة، إعادة الموازنة الاتحادية لسنة 2021 إلى الحكومة، مشيرا إلى اتفاق برلماني للتصويت على الموازنة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن إعادة مجلس النواب مشروع قانون موازنة 2021 إلى الحكومة غير صحيحة"، مبينا أن "هناك اتفاقا برلمانيا على تمرير الموازنة منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف المصدر أن "هناك اتفاقا شبه نهائي مع إقليم كوردستان على الفقرات المختلف عليها في الموازنة".

وفي وقت سابق اليوم، شفق نيوز/ اعلنت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، عن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة العامة.

وقالت النائبة عن الديمقراطي ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة هي 12.67%"، لافتة إلى أن "هذه النسبة ستذهب كرواتب للموظفين والبيشمركة والسجناء السياسيين والرعاية الاجتماعية والنفقات الوزارية".

وأضافت إن "الوفد الكوردي والكتل السياسية توصلوا إلى اتفاق أولي لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة، إلا أن الحوارات والمفاوضات السياسية لاتزال مستمرة لحسم الموضوع".

وتابعت النجار، "نحن بانتظار وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة في الأسبوع المقبل، حسب ما تحدده اللجنة المالية النيابية".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.

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