المالية تنفي صحة تصريحات "مفبركة" بشأن استقالة علاوي

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية، يوم الاربعاء، تصريحات نسبت الى الوزير علي عبد الامير علاوي حول تقديم استقالته في حال تم تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض القنوات التلفزيونية والوكالات الاخبارية وبعض اعضاء مجلس النواب تداولت خبرا نسب الى الوزير علي عبد الامير علاوي بأن سيقدم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف"، نافية "هذه التصريحات المفبركة التي لا اساس لها من الصحة والتي نسبت الى علي عبد الامير علاوي".

وأهابت وزارة المالية بـ"الوسائل الاعلامية كافة بعدم التعاطي مع مثل هذه ألإخبار المزيفة والتأكد من صحتها وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال مواقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن النائب عن كتلة صادقون عدي عواد قوله، إن وزير المالية علي علاوي هدد بالاستقالة حال تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار.