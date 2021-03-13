"المالية" تنتظر موافقة شيعية لإقرار موازنة العراق

شفق نيوز/ صرّح عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد يوم السبت بأن التصويت على قانون الموازنة الإتحادية بالجلسة المقبلة للبرلمان مرتبط بموافقة الكتل الشيعية على المادة 11 بمشروع القانون.

وقال الحاج رشيد لـوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة جاهز للتصويت منذ 15 من شهر شباط بكتاب مرسل من اللجنة المالية النيابية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، إلا أن ما تبقى من القانون ولم يحسم لغاية الآن هي المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان".

وأضاف إن "الكتل الشيعية لم تتفق على النص الموجود بقانون الموازنة ولم تقدم مقترحا بديلا عنه، هذا ما أخّر ادراج قانون الموازنة للتصويت بالجلسات السابقة".

وتابع الحاج رشيد، إن "التصويت على قانون الموازنة بجلسة الاثنين المقبل مرتبط بموافقة الكتل الشيعية على النص الموجود، والا فانها ستؤجل إلى جلسات أخرى في الأيام المقبلة".

واستبعد بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس المضي في إقرار الموازنة الإتحادية للعام 2021 في جلسة منتصف الأسبوع الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الأثنين الماضي بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.

وفي كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.