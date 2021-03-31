"المالية" تكشف مقترحا لتغيير سعر برميل النفط من الدولار إلى الدينار

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن مقترح لتغيير سعر برميل النفط من الدولار إلى الدينار العراقي في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك مقترحا لتغيير سعر برميل النفط في قانون الموازنة ويتم احتسابه بالدينار العراقي بدلا من الدولار كما كان في الموازنات السابقة".

وأضاف إن "تغيير سعر برميل النفط لا يشكل عائقا على النفقات التشغيلية والاستثمارية بقانون الموازنة، وذلك يتغير سعر برميل النفط من 45 دولارا إلى 65 الف دينار عراقي".

وتابع الشبكي، ان "هذا المقترح هو الافضل حسب الدستور للحفاظ على العملة العراقية"، منوها إلى ان "وزارة المالية اكدت عدم وجود أي عائق فني بتغيير سعر برميل النفط من الدولار إلى الدينار العراقي".

وأخفق مجلس النواب في جلسة انعقدت يوم الأحد والتي استمرت لساعات متأخرة من الليل، في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ومن المقرر ان يعقد جلسة اخرى ظهر اليوم.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.