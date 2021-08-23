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المالية النيابية: موازنة عام 2022 قد تكون أول مهمة للبرلمان المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-08-23T11:48:03+0000
المالية النيابية: موازنة عام 2022 قد تكون أول مهمة للبرلمان المقبل

شفق نيوز/ انتقد عضو في اللجنة المالية البرلمانية يوم الاثنين، تأخر حكومة الكاظمي بإرسال مشروع قانون موازنة العام 2022.

وقال عضو لجنة المالية اليوم الاثنين ناجي السعيدي لوكالة شفق نيوز؛ إن موازنة عام 2022 لم ترسل إلى الآن من قبل الحكومة الى مجلس النواب، مبينا أن اعداد الموازنة والعمل عليها وتنفيذ الموازنة قد يكون بعد الانتخابات القادمة.

ولفت إلى أن الوقت الآن لا يسمح بالمطلق بإعداد الموازنة وفي حال تأخر إقرار الموازنة ستكون بعض النتائج السلبية على مستوى البلد وتأخير بعض مستحقات المقاولين والمستثمرين.

ورجح ان يتم اعداد موازنة العام المقبل من أعمال الحكومة والبرلمان المقبلين، حيث من الصعب أن يتم تمرير القانون في هذه المدة القصيرة التي تسبق الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أنه في حال تأخر الانتخابات من الممكن أن تتولى الحكومة ومجلس النواب الحاليين إعداد وتمرير قانون الموازنة.

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