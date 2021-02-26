المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرد على التعديلات البرلمانية في الموازنة

شفق نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، تحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021، فيما لفتت إلى أن مجلس الوزراء لم يرد على تعديلات البرلمانية على قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن تحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة غير صحيحة"، مؤكدا "استمرار الخلافات السياسية على حصة إقليم كوردستان بقانون الموازنة".

وأضاف أن "حصـة الإقليم بالموازنة لاتزال 12.67% ولم تحسم بعد، على الرغم من موافقة الكتل الكوردية على النص الحكومي المتفق عليه سابقا، إلا أنه لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد".

وبين الحاج رشيد، أن "مجلس الوزراء لم يرد بعد على التعديلات التي أعدت صياغتها َوأجرتها اللجنة المالية النيابية على مواد قانون الموازنة".