المالية النيابية: ليس لدى الحكومة توجه لإعداد موازنة تكميلية للعام 2021

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد توجه للحكومة لإعداد مشروع قانون الموازنة التكميلية للعام 2021.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "قانون الادارة المالية لا ينص على أي مسمى للموازنة التكميلية، بالتالي لا يوجد أي توجه للحكومة بإعداد الموازنة التكميلية للعام 2022".

وأضاف إن "الحكومة في حال احتياجها الأموال يمكنها الاستفادة من مبلغ الطوارئ، من خلال قيام وزير المالية علي علاوي باستخدام صلاحياته حسب قرارات مجلس الوزراء بصرف 500 مليار دينار لتغطية احتياجات الدولة".