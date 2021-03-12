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المالية النيابية: لا يمكن رفع سعر برميل النفط بالموازنة لهذا السبب

Category: سیاسة

Date: 2021-03-12T13:04:12+0000
المالية النيابية: لا يمكن رفع سعر برميل النفط بالموازنة لهذا السبب

شفق نيوز/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد كوجر، اليوم الجمعة، أن سعر برميل النفط المعتمد في موازنة 2021 لا يمكن أن يتجاوز الـ45 دولاراً لعدم استقرار أسعار النفط بحسب وزارة النفط العراقية.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ ان وزير النفط أكد عدم اعتماد سعر نفط أكثر من 45 لأن الارتفاع الحالي معتمد على تخفيض كميات أوبك وكذلك تنازل السعودية عن (1) مليون برميل من حصتها.

واضاف: ان اسعار النفط ربما تكون عرضة للتراجع والانخفاض في حال عودة ارتفاع صادرات النفط السعودية.

ودعا كوجر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدم الاعتماد على الاسعار الحالية للنفط، واتخاذ خطوات إصلاح مالية سريعة، وتجنب الاقتراض وتبعاته السلبية والوخيمة.

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