سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-02T08:38:03+0000
المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

شفق نيوز/ كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، يوم السبت، ان اعادة مشروع قانون موازنة سنة 2021 الى الحكومة الاتحادية، أمر وارد جداً.

وقال المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد تقوم بإعادة مشروع قانون موازنة 2021 الى الحكومة العراقية، بعد دراستها، وهذا أمر وارد جداً".

وأضاف "اذا وافقت اللجنة المالية النيابية قبولا ابتدائيا على الموازنة، فانها ستقوم باجراء تعديلات عليها، فالموازنة بشكلها المرسل من قبل الحكومة العراقية، مرفوضة برلمانياً".

وبين المسعودي "اذا لم يرفض البرلمان العراقي موازنة 2021 ويعيدها الى الحكومة العراقية، سيمررها بمدى من 30 الى 45 يوما كحد اقصى".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، قد أعلن في 29 كانون الأول 2020، عن وصول الموازنة المالية إلى المجلس للاطلاع عليها.

وقال الكعبي في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، وصل صباح اليوم الى مجلس النواب، دون أن يحدد موعدا لعقد جلسة برلمانية لقراءة الموازنة.

related

القضاء العراقي يصدر قرارات للمعارضة "والاماكن المقدسة" ويحدد لجريمة "أقصى العقوبات"

Date: 2019-07-25 18:12:22
القضاء العراقي يصدر قرارات للمعارضة "والاماكن المقدسة" ويحدد لجريمة "أقصى العقوبات"

الجبوري يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال "أبو مازن"

Date: 2019-11-25 21:54:12
الجبوري يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال "أبو مازن"

نائب يكشف عن "جريمتين" ترتكبان بحق قانون ويهاجم الوقفين الشيعي والسني

Date: 2019-06-15 13:44:01
نائب يكشف عن "جريمتين" ترتكبان بحق قانون ويهاجم الوقفين الشيعي والسني

مجلس النواب يصوت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

Date: 2019-10-28 16:50:24
مجلس النواب يصوت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

Date: 2019-09-14 14:35:02
البرلمان يصوت على أمرين يخصان "السيادة" وملف "المفقودين والمغيبين"

البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

Date: 2019-12-18 17:57:30
البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

البرلمان يكشف اسباب اصدار قرار "الزي الموحد"

Date: 2019-07-07 18:28:52
البرلمان يكشف اسباب اصدار قرار "الزي الموحد"

بلاسخارت: المتظاهرون دفعوا ثمناً لا يمكن تصوره وينبغي انهاء العنف الآن

Date: 2019-11-13 19:24:15
بلاسخارت: المتظاهرون دفعوا ثمناً لا يمكن تصوره وينبغي انهاء العنف الآن