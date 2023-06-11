المالية النيابية لا تستبعد طعناً بفقرات خاصة بالموازنة

شفق نيوز/ قال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين، إن فقرة الدرجات الوظيفية المضافة في قانون الموازنة قد تتعرض للطعن من قبل وزيرة المالية، لمخالفتها للقرارات الحكومية بوقف التعيين.

وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن أي درجات وظيفية يتم اضافتها في قانون الموازنة حسب اعتقادنا سيتم الطعن بها من قبل وزيرة المالية.

وأتم مجلس النواب التصويت على مواد قانون الموازنة، باستثناء المادة 15، والتي تخضع للتداول.

وتتضمن المادة تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي، وحملة الشهادات من الأوائل، والعقود والاجراء، والمفصولين السياسيين.