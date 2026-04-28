المالية النيابية: إعداد الموازنة يتطلب حكومة كاملة الصلاحية وموارد فعلية وليس أرقاماً "فضائية"

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن العجز يعرقل حسم الموازنة، فيما أشار الى ان الموازنات تبنى على الموارد وليس على "أرقام فضائية".

وقال كوجر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن إعداد قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب يحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحية، وأن الحكومة الحالية تصريف الأعمال ولا تمتلك الصلاحية لإرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان.

وأضاف، أن مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة أمام ثلاثة اختيارات وهي، الاكتفاء بالصرف وفق نظام 1/12، أو تشريع قانون على غرار قانون الأمن الغذائي، أو تقديم مسودة قانون موازنة للنصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح كوجر، أن "المبلغ الإجمالي للموازنة لا يمكن تحديده على اعتبار ان هناك عجزاً مالياً، كما أن النقطة المهمة هي أن الموازنات تُبنى على الموارد وليس على أرقام فضائية".

وأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، أن التصويت على قانون الموازنة لعام 2026، مرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة والمنهاج الحكومي وسرعة إرسالها المجلس.

وقال عضو اللجنة، ريبوار كريم، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة حصلت على معلومات من الحكومة تفيد بـ"عدم وجود أزمة سيولة، وإن رواتب الموظفين مؤمنه بشكل تام للأشهر القادمة".

وأضاف كريم، أن المجلس النيابي ما زال ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة بكامل الصلاحيات، لتتمكن من تقديم المشاريع لمواجهة أي ازمة اقتصادية في المرحلة المقبلة.