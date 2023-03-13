المالية النيابية تكشف تفاصيل سلم رواتب الموظفين وتزف بشرى لذوي "الدرجات الدنيا"

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الإثنين، عن تفاصيل سلم رواتب الموظفين الجديد الذي تعتزم الحكومة إقراره وتطبيقه.

وقال العطواني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، "ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة".

واوضح ان "سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لاعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وتابع العطواني "وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %"، مشيراً الى ان "الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة ) سيكون 425 الف دينار".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، انه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".