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المالية النيابية تعلن تحديد موعد جديد للتصويت على الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-14T09:40:34+0000
المالية النيابية تعلن تحديد موعد جديد للتصويت على الموازنة

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن رفع الفقرة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 من جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الاثنين.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب العراقي، رفع الفقرة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 من جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الاثنين، وجعل التصويت على الموازنة يوم الثلاثاء المقبل".

وبين الشبكي؛ أن "تأجيل التصويت على الموازنة جاء بسبب وجود ملاحظات فنية على القانون، يجب اجراء تعديلات عليها واجتماعات بخصوصها، كما أن الخلاف بشأن حصة الإقليم مازال مستمراً، ولهذا تأجلت ليوم واحد، من أجل الوصول الى حلول نهائية، خصوصاً مع وجود نية لتمرير الموازنة خلال الاسبوع الحالي".

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