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المالية النيابية: حكومة الكاظمي تعمل على انجاز موازنة 2022 قبل الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-18T09:11:58+0000
المالية النيابية: حكومة الكاظمي تعمل على انجاز موازنة 2022 قبل الانتخابات

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك وزارة المالية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما لفتت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركا لوزارة المالية الاعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2022، لغرض ذلك شكلت اللجنة فرعية من أعضاء مجلس النواب لغرض مناقشة ومتابعة عملية أعداد القانون".

وأضاف إن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي المكلفة بإعداد قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب حسب قانون الادارة المالية، على أن تبدأ بإعدادها في شهر أيار الجاري وتنجزها مطلع شهر تشرين الاول المقبل، قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية".

وبين كوجر، إنه "في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فإن أعضاء الدورة المقبلة لمجلس النواب هي من يعملون على قراءة ومناقشة والتصويت على قانون الموازنة للعام 2022".

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