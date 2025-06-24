المالية النيابية: حكومة السوداني في مأزق

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني "لم تلتزم" بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مما وضعها في مأزق صعب بسبب تضمين فقرات ملزمة في الموازنة، من بينها إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين.

وقال الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.

وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية.

وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات.

ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.