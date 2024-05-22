المالية النيابية: حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية تقارب 20 تريليون دينار

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، أن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لسنة 2024 لم تتغير عما تم إقراره في موازنة العام الماضي.

وقالت عضو اللجنة نرمين معروف، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية بدأت بعقد اجتماعاتها لمناقشة ودراسة جداول قانون الموازنة العامة، وستكون اجتماعات مكثفة يومية لحين إكتمال التقرير النهائي والمصادقة على جداول الموازنة".

وبينت أن "نسبة إقليم كوردستان في موازنة 2024 هي نفسها التي تم إقرارها في موازنة 2023، والتي تبلغ 12.67% أي نحو 20 تريليون دينار".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن اللجنة المالية النيابية عقدت أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، بهدف الاطلاع على الجداول والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.

وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.

وأعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، تسلم الجداول الخاصة بالموازنة بعد وصولها من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشتها ورسم السياسة المالية الخاصة بها، مشدداً على الإسراع في إنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، قد أحال أمس الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".