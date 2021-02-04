المالية النيابية: حذف فقرة الضرائب على رواتب الموظفين واستبدالها بـ"ضريبة الدخل"

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، انتهاء من مناقشة مواد قانون الموازنة العامة للعام 2021، فيما لفت إلى إلغاء فقرة الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية انتهت من مناقشة جميع مواد قانون الموازنة العامة باستثناء المادة المتعلقة بمستحقات إيرادات نفط إقليم كوردستان".

وأضاف إن "اللجنة المالية تعمل الان على صياغة المواد المضافة لقانون الموازنة قبل عرض القانون للتصويت في جلسة البرلمان".

ولفت كوجر، إلى "إلغاء فقرة الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين من قانون الموازنة واستبداله بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982".