المالية النيابية تؤكد التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في مؤتمر مشترك مع مجلس وزراء إقليم كوردستان في اربيل وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان وفق المواد المنصوص عليها في الدستور واللجنة المالية تشدد على متابعة هذا الموضوع".

وأشار إلى ان "هناك نوايا حسنة لدى حكومة اقليم كوردستان الوصول الى نقاط مشتركة لحل جميع المشاكل".

وأضاف "تحدثنا مع حكومة اقليم كوردستان حول النفط والتعيين والتخصيصات المالية للتعيين و الإيرادات غير النفطية، وممثلو حكومة الاقليم اكدوا على التقارب والوصول الى نقاط مشتركة".

وقال العطواني "نتمنى انتهاء عملية توطين رواتب الموظفين والنسبة المسجلة حاليا جيدة ويجب توطين رواتب جميع الموظفين".

واعرب عن أمله بأن "تكون هذه السنة سنة حسم المشاكل بين اربيل وبغداد".