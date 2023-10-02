المالية النيابية تؤشر مشاكل المحافظات جراء عدم إطلاق تمويل الموازنة وتنتقد وزارتين

شفق نيوز/ أشّرت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، يوم الاثنين، المشاكل التي تواجه المحافظات جراء عدم إطلاق تمويل المالي لموازنة 2023.

وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت الكثير من المحافظين لمناقشة تمويل المحافظات، وعندما تم إعداد الموازنة بحجم 197 ترليون دينار كانت الآمال تعلق على ان الموازنة سيكون لها جنبة إيجابية بتقديم الخدمات في المحافظات، إلا اننا أصبحنا في الشهر العاشر وما زلنا نعاني من عدم إطلاق اي تخصيص للمحافظات".

وأضافت أن "المشاكل التي تعاني منها المحافظات كبيرة جدا ونسبة التمويل لم تصل الى 2% لغاية الآن وإنما كان اشعار فقط والمبالغ قليلة جدا"، مشيرة الى "تعقيدات واجهتها المحافظات فإذا كان هناك زيادة بحرف في المشروع سيتم إعادة المشروع إلى وزارة التخطيط ومن بعدها للمحافظة، وللأسف لا يوجد أي تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط بشأن إطلاق تمويل المشاريع للمحافظات".

ولفتت الدليمي إلى أن "هناك مشاريع كثيرة في المحافظات نتساءل كيف سيتم إعادة إعمارها وبناء البنى التحتية، وخصوصا مشروع كبير مثل تحلية المياه وهذا مدرج في الموازنة العامة ولم يتم تمويل المشروع ونحن في الأشهر الأخيرة للسنة".

وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.

وفي 7 / 8 / 2023، أعلن مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، يوم الاثنين، نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 " في جريدة الوقائع.