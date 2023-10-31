المالية النيابية تنفي وجود حراك لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، وجود حراك من قبل البرلمان لإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ننفي نفياً قاطعاً الأنباء المتداولة بشأن عزم اللجنة المالية النيابية على إقالة محافظ البنك المركزي العراقي".

ودعا العطواني وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار الرسمية التي تصدر عن رئاسة اللجنة، مؤكداً "دعم اللجنة الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار إلى السوق والسيطرة على سعر الصرف، وإننا على تواصل دائم وتنسيق مستمر بغية معالجة الأسباب والمعوقات بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".