سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية تنتظر "توافقاً سياسياً" لتمرير قانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-15T10:30:53+0000
المالية النيابية تنتظر "توافقاً سياسياً" لتمرير قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الأحد، بأن اللجنة بانتظار توافق سياسي لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية داخل البرلمان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رئاسة اللجنة خولت الأعضاء بالتشاور مع كتلهم النيابية بشأن مواد وفقرات القانون التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة".

ولفت الى ان "اللجنة المالية ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لتعديل مواد القانون أو المضي بالتصويت النهائي عليه وإرسال مسودته النهائية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض إدراج القانون للتصويت في أقرب جلسة".

وعقدت اللجنة امس السبت، اجتماعاً بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وصوتت على اغلب المواد الاجرائية للقانون، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب.

وامس السبت، أبدى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، قبولاً ضمنياً لتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الضرورات تقدر بقدرها، وموضوع الأمن الغذائي لأبناء شعبنا ضرورة، ويجب تسخير إمكانات الدولة من أجله، خصوصا مع وجود الوفرة المالية كما هو الحال الآن، مستدركاً "هذا لا يعني تشريع قانون يتضمن مواد تفتح أبواب الفساد لأرباب الفساد".

واعلن مجلس النواب العراقي يوم أمس السبت، تأجيل جلسته الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وعزا ذلك الى طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لإنضاج القانون وللحاجة إلى مزيد من الوقت.

related

المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Date: 2022-04-05 18:44:40
المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

البرلمان العراقي يضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Date: 2022-05-10 17:43:29
البرلمان العراقي يضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

المالية النيابية تعقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات

Date: 2021-04-25 12:29:41
المالية النيابية تعقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات

ائتلاف المالكي "يشكك" بشرعية حكومة الكاظمي و"يتحفظ" على قانون الأمن الغذائي 

Date: 2022-05-12 12:06:11
ائتلاف المالكي "يشكك" بشرعية حكومة الكاظمي و"يتحفظ" على قانون الأمن الغذائي 

المالية النيابية: ليس لدى الحكومة توجه لإعداد موازنة تكميلية للعام 2021

Date: 2021-07-23 14:28:13
المالية النيابية: ليس لدى الحكومة توجه لإعداد موازنة تكميلية للعام 2021

البرلمان العراقي يتحرك للتنسيق مع الحكومة لضمان عدم الطعن بقانون الامن الغذائي

Date: 2022-05-13 11:45:46
البرلمان العراقي يتحرك للتنسيق مع الحكومة لضمان عدم الطعن بقانون الامن الغذائي

مالية البرلمان تطالب الحكومة العراقية بملفات البطاقة التموينية والأمن الغذائي

Date: 2022-03-29 13:06:00
مالية البرلمان تطالب الحكومة العراقية بملفات البطاقة التموينية والأمن الغذائي

البرلمان يؤجل انعقاد جلسة قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-05-13 21:03:10
البرلمان يؤجل انعقاد جلسة قانون الأمن الغذائي