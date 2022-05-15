المالية النيابية تنتظر "توافقاً سياسياً" لتمرير قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الأحد، بأن اللجنة بانتظار توافق سياسي لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية داخل البرلمان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رئاسة اللجنة خولت الأعضاء بالتشاور مع كتلهم النيابية بشأن مواد وفقرات القانون التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة".

ولفت الى ان "اللجنة المالية ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لتعديل مواد القانون أو المضي بالتصويت النهائي عليه وإرسال مسودته النهائية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض إدراج القانون للتصويت في أقرب جلسة".

وعقدت اللجنة امس السبت، اجتماعاً بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وصوتت على اغلب المواد الاجرائية للقانون، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب.

وامس السبت، أبدى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، قبولاً ضمنياً لتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الضرورات تقدر بقدرها، وموضوع الأمن الغذائي لأبناء شعبنا ضرورة، ويجب تسخير إمكانات الدولة من أجله، خصوصا مع وجود الوفرة المالية كما هو الحال الآن، مستدركاً "هذا لا يعني تشريع قانون يتضمن مواد تفتح أبواب الفساد لأرباب الفساد".

واعلن مجلس النواب العراقي يوم أمس السبت، تأجيل جلسته الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وعزا ذلك الى طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لإنضاج القانون وللحاجة إلى مزيد من الوقت.