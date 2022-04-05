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المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-05T18:44:40+0000
المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يرتبط بأكثر من وزارة وهي المالية والتخطيط والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ونطمح إن تكون هناك حصة للوزارة الصحة في القانون".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية تعقد يوميا اجتماعات متكررة وتستضيف فيها عدد من الوزراء لصياغة وتعديل مسودة القانون من أجل ان يكون جاهزاً للتصويت في مجلس النواب".

وتابع الشبلي، ان "اللجنة أجرت بعض تعديلات على مسودة القانون منها رفض فقرة القرض الداخلي والخارجي والاعتماد فقط الوفرة المالية من أسعار النفط الخام والاعتماد على نسبة الصرف 1/12".

وبين عضو اللجنة المالية النيابية، ان "مشروع القانون سيعزز مفردات البطاقة التموينية وقطاع الزراعة وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الاموال المشاريع المتلكئة بسبب التمويل".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الإثنين (28 / 3 / 2022)، قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية سيتغير من العنوان وحتى الفقرات"، موضحاً أن "القانون نافذ لغاية تشريع قانون الموازنة لعام 2022".

وتابع، "رفعنا فقرة المصادر الاخرى من القانون وهناك تحفظ على صلاحيات وزير المالية ضمن القانون"، مؤكدا "لن يكون هناك اقتراض داخلي او خارجي".

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