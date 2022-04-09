سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية تكشف لشفق نيوز المبلغ الإجمالي لقانون الأمن الغذائي وتعلن تعديل بعض مواده

Category: سیاسة

Date: 2022-04-09T15:15:28+0000
المالية النيابية تكشف لشفق نيوز المبلغ الإجمالي لقانون الأمن الغذائي وتعلن تعديل بعض مواده

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن المبلغ الإجمالي المخصص لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مشيرة الى تعديل بعض مواده.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمت القراءة الاولى والثانية له في الجلسات السابقة لمجلس النواب"، مبيناً أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات متكررة بشكل يومي واستضافت فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير المالية لمناقشة مشروع القانون من أجل أن يكون جاهز للتصويت خلال الأيام المقبلة".

ولفت الى أن "اللجنة المالية أجرت بعض التعديلات على مواد مشروع القانون وهي رفض الإقتراض الداخلي والخارجي والاعتماد على السيولة المالية المتوفرة من إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز مفردات البطاقة التموينية وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وتابع الشبلي أن "صلاحيات وزير المالية في مشروع القانون قد ترفض وتعدل من قبل اللجنة المالية النيابية".

واشار عضو اللجنة المالية الى أن "المبلغ الإجمالي للمشروع لا يزيد عن 25 تريليون، وحاليا توجد هناك حسابات دقيقة وقد يقل المبلغ المحدد إلى الادنى".

وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية الى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة لشعبنا".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

related

اللجنة المالية تعرض مسودة موازنة 2021 "المعدلة" على الكاظمي وفريقه

Date: 2021-02-07 07:49:55
اللجنة المالية تعرض مسودة موازنة 2021 "المعدلة" على الكاظمي وفريقه

المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرد على التعديلات البرلمانية في الموازنة

Date: 2021-02-26 12:45:25
المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرد على التعديلات البرلمانية في الموازنة

المالية البرلمانية تضيف 10 مواد جديدة على قانون الموازنة

Date: 2021-03-19 15:24:21
المالية البرلمانية تضيف 10 مواد جديدة على قانون الموازنة

اللجنة المالية تصوت بالموافقة على تعديل فقرة حصة اقليم كوردستان بالموازنة

Date: 2021-03-19 19:49:22
اللجنة المالية تصوت بالموافقة على تعديل فقرة حصة اقليم كوردستان بالموازنة

المالية النيابية تستغرب اجرائين حكوميين يمس بعض فقرات الموازنة

Date: 2021-05-30 10:32:59
المالية النيابية تستغرب اجرائين حكوميين يمس بعض فقرات الموازنة

مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

Date: 2021-01-19 10:10:50
مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

بالأسماء.. أعضاء اللجنة المالية بعد تصويت البرلمان

Date: 2022-03-26 12:13:51
بالأسماء.. أعضاء اللجنة المالية بعد تصويت البرلمان

مصدر يكشف نتائج اجتماع الوفد الكوردي واللجنة المالية النيابية

Date: 2021-01-25 20:48:35
مصدر يكشف نتائج اجتماع الوفد الكوردي واللجنة المالية النيابية