المالية النيابية تكشف لشفق نيوز المبلغ الإجمالي لقانون الأمن الغذائي وتعلن تعديل بعض مواده

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن المبلغ الإجمالي المخصص لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مشيرة الى تعديل بعض مواده.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمت القراءة الاولى والثانية له في الجلسات السابقة لمجلس النواب"، مبيناً أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعات متكررة بشكل يومي واستضافت فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير المالية لمناقشة مشروع القانون من أجل أن يكون جاهز للتصويت خلال الأيام المقبلة".

ولفت الى أن "اللجنة المالية أجرت بعض التعديلات على مواد مشروع القانون وهي رفض الإقتراض الداخلي والخارجي والاعتماد على السيولة المالية المتوفرة من إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز مفردات البطاقة التموينية وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وتابع الشبلي أن "صلاحيات وزير المالية في مشروع القانون قد ترفض وتعدل من قبل اللجنة المالية النيابية".

واشار عضو اللجنة المالية الى أن "المبلغ الإجمالي للمشروع لا يزيد عن 25 تريليون، وحاليا توجد هناك حسابات دقيقة وقد يقل المبلغ المحدد إلى الادنى".

وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية الى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة لشعبنا".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.