المالية النيابية تكشف عن مناقلات وتخفيض عجز الموازنة وترجح تمريرها نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن إجراء مناقلات وتخفيض نسبة العجز الموجود في قانون الموازنة، مرجحة التصويت عليه نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت عددا من الوزراء والمسؤولين والمحافظين لمناقشة التخصيصات المالية التي منحت للوزارات والدوائر والمحافظات في قانون الموازنة".

وأضاف ان "اللجنة المالية النيابية تعمل حاليا على إجراء مناقلات وتخفيض نسبة العجز الموجود في قانون الموازنة البالغ 64 ترليون دينار".

ولفت الزرفي الى ان "قانون الموازنة سيكون جاهزاً للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين وسيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي".

وأمس الاثنين، أكد ائتلاف "إدارة الدولة" في اجتماع له حضره رئيسا مجلس الوزراء والنواب وجميع قيادات التحالف، أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية واعلن يوم 10-5-2023 كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 - 2024 - 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع.