المالية النيابية تكشف عن "تأثيرات" التعداد السكاني على "موازنات المحافظات"

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني سيعيد موازنة كل المحافظات، مبينا أن نتائج التعداد سيعتمد في الموازنة في حال تم الانتهاء منه قبل إعداد الموازنة.

وقال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "من المفروض ان يتم اعادة وإعداد موازنة كل المحافظات بضمنها محافظات إقليم كوردستان على أساس التعداد السكاني من جهة وعلى أساس الموارد من جهة ثانية وعلى أساس حساسية المنطقة من جهة ثالثة".

وأضاف أن "هناك محافظات فيها كثافة سكانية عالية وبالتالي يجب مراعاتها في الموازنة القادمة وهناك بعض المحافظات تفتقر للموارد او لديها موارد وهذه الموارد لها مترتبات اجتماعية وصحية وبعض المحافظات لها بعد استراتيجي مثلا البصرة وبغداد واربيل او تكون البعض بوابات للدولة مع دول اخرى".

واكد ان "التعداد السكاني سنجد آثاره في الموازنة القادمة في حال تم إعداد الموازنة بعد الانتهاء من التعداد السكاني أما في حال لم يتم الانتهاء منها فسيتم تأجيلها لموازنة 2026 ليعتمد نتائج التعداد".