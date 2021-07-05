المالية النيابية تكشف عن تخصيص 5% من فائض النفط لصندوق البترودولار

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن تخصيص نسبة 5% من فائض اسعار النفط المحددة بقانون الموازنة إلى مشروع البترودولار.

وقال عضو اللجنة صادق مدلول لوكالة شفق نيوز، إن "سعر النفط المحتسب في قانون الموازنة العامة هو 45 دولارا للبرميل الواحد، لكن الآن بلغ سعر البرميل 70 دولاراً، لذلك تم تخصيص 5% من فارق السعر إلى مشروع صندوق البترودولار".

وأضاف أن "صندوق البترودولار مخصص للمحافظات المنتجة للنفط، وما تبقى من فروقات عن السعر المحدد بقانون الموازنة يذهب إلى تسديد العجز المالي لموازنة 2021 والاقتراض الاول والثاني للسنة 2020".

وبين مدلول، أن "توفر السيولة المالية ستجعلنا نذهب إلى الموازنة التكميلية لاكمال المستحقات المخصصة للوزارات والمحافظات حسب السنة المالية".