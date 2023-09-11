المالية النيابية تكشف تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية المشكلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة فيما يخص العلاقة بين بغداد واربيل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، عقب الاجتماع إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات"، مبينا ان "الخلافات حاليا بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والانتاج وايضاً الموارد غير النفطية".

وتابع كوجر انه "لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية سواء الرسمية او المنافذ الموجودة في الاقليم غير المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية".

واللجنة التفاوضية الاتحادية التي استضافتها اللجنة المالية اليوم تتكون من 6 أشخاص هم (كاظم محمد الجواد الحسني / المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد الهادي الحكيم / مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس مجلس الوزراء، وماهر جوهان / الوكيل الفني لوزارة التخطيط، ونجيب شكر محمود / رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميل ثاجب يوسف / مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام / ديوان الرقابة المالية الاتحادي.