المالية النيابية تقرر تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2021

شفق نيوز/ أعلن عضو في اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولارا واحتسابه وفق السعر المحدد".

وبين كوجر؛ أن "هذا التوجه برفع أسعار النفط واحتسابها بالموازنة؛ سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليون دينار"، مشيرا الى أن "هذا أيضا ساهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة".