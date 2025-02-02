المالية النيابية "تفجر مفاجأة" بشأن كلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.

وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس".

وبينت الدليمي، أن "كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان".

وأوضحت، أنه "بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج"، لافتة إلى أن "إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار".

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.

من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، معتبراً أن التصويت على الموازنة "مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

وأوضح مجيد أن "عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائباً، ما يعني أن النصاب غير متحقق"، مؤكداً أنهم يشككون في مشروعية الجلسة.

وأضاف "سنقدم طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفته القانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة".