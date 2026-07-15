11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)

    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    2026-07-15T17:19:24+00:00

    شفق نيوز- بغداد 

    أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات.

    وأكدت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام". 

    ودعت اللجنة، مجلس الوزراء إلى "الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2016 ولغاية 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب، لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام".

    وشددت اللجنة على أن "إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، فجميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون".

    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)
    المالية النيابية تعلن إكمال "الحسابات الختامية" لـ4 أعوام سابقة (وثائق)

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon